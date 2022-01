Ο Γκλεν Κόνσορ, ο σχολιαστής που ξεστόμισε την απίστευτη ατάκα για τον πατέρα του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ των Χιούστον Ρόκετς απολογήθηκε, εξηγώντας ότι μπέρδεψε τους... Πόρτερ!

Ο Γκλεν Κόνσορ έγινε το επίκεντρο έντονης κριτικής, μετά το απρεπές σχόλιό του για τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ των Χιούστον Ρόκετς στο ματς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

«Ο Κέβιν Πόρτερ σαν τον μπαμπά του, τράβηξε σωστά τη σκανδάλη, τη σωστή στιγμή», είπε ο Κόσνορ. Μόνο που ο μπαμπάς του Πόρτερ είχε μπει στη φυλακή, δηλώνοντας ένοχος για ανθρωποκτονία σε 1ο βαθμό, για τη δολοφονία μιας 14χρονης το 1993.

Ενώ το 2004 σε έναν καυγά που ξέσπασε σε ένα μπαρ, έχασε τη ζωή του.

Ο Κόσνορ δέχτηκε την δριμεία κριτική του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέση για τον Κόνσορ στο μπάσκετ.

Ο σχολιαστής θέλησε να απολογηθεί, εξηγώντας πως μπέρδεψε τους Πόρτερ, θεωρώντας πως ο Κέβιν Πόρτερ που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ από το 1972 μέχρι το 1983 είναι ο μπαμπάς του παίκτη των Ρόκετς.

«Επιτρέψτε μου να αδράξω την ευκαιρία και να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, την οικογένειά του και τον οργανισμό των Ρόκετς για τα σχόλια που έκανα στο χθεσινό παιχνίδι. Λανθασμένα νόμιζα πως ο Κέβιν Πόρτερ ήταν γιος του παλαίμαχου αθλητή των Γουίζαρντς, Κέβιν Πόρτερ και δεν γνώριζα ότι τα λόγια που χρησιμοποίησα για να περιγράψω το νικηφόρο σουτ θα προκαλούσαν πόνο. Έχω επιχειρήσει να μιλήσω προσωπικά με τον Κέβιν προκειμένου να ζητήσω συγγνώμη και ευελπιστώ πως σύντομα θα μπορέσω να το κάνω», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter.

I want to sincerely apologize to Kevin Porter Jr and clarify last night’s call. pic.twitter.com/UweFhFnkbt