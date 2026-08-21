Οι Λέικερς προσγειώθηκαν στη Σλοβενία, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τον Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς προσκάλεσε τους Λέικερς στη Σλοβενία, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Η ομάδα του Λος Άντζελες προσγειώθηκε στη χώρα των Βαλκανίων, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος «σταρ» πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τους συμπαίκτες του, καθώς και το σταφ, προκειμένου να συσφιχτούν οι σχέσεις μεταξύ τους και να «δεθούν», πριν την έναρξη των υποχρεώσεών τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Το καμπ στη Σλοβενία θα περιλαμβάνει προπόνηση, γκολφ, δραστηριότητες, καθώς και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Λιουμπλιάνα.