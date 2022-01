Λεμπρόν για τον σχολιαστή με την περιγραφή στον Πόρτερ Τζ.: «Δεν υπάρχει θέση για σένα στο όμορφο άθλημά μας»

O σούπερ σταρ των Λέικερς θέλησε να σχολιάσει μέσα από ανάρτησή του τα όσα ακούστηκαν από τον σχολιαστή για το buzzer-beater του Κέβιν Πόρτερ Τζ. σχετικά με τον πατέρα του και ουσιαστικά... τον έσβησε από το άθλημα.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με το εύστοχο τρίποντό του στην εκπνοή του χρόνου, ήταν αυτός που καθόρισε το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση των Ρόκετς με αντίπαλο τους Ουίζαρντς. Βέβαια, το παιχνίδι στιγματίστηκε από το... άστοχο σχόλιο στην περιγραφή της αναμέτρησης το οποίο προκάλεσε και σάλο στο ΝΒΑ και στα social media.

Ο σχολιαστής του αγώνα, Γκλεν Κόνσορ, στην προσπάθεια του Κέβιν Πόρτερ Τζ. ανέφερε περιγράφοντας το replay της φάσης ότι «τράβηξε την σκανδάλη την κατάλληλη στιγμή, όπως ο πατέρας του». Ο πατέρας του Πόρτερ Τζ., επίσης Κέβιν Πόρτερ, είχε καταδικαστεί και πέρασε 4 χρόνια στη φυλακή αφού πυροβόλησε και σκότωσε ένα 14χρονο κορίτσι, εξηγώντας στην κατάθεσή του πως το όπλο εκπυρσοκρότησε...Μερικά χρόνια αργότερα, ο ίδιος έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου μετά από διένεξη σε μπαρ.

Υπήρξε και η άποψη πως ο Κόνσορ μπέρδεψε τον πατέρα του Πόρτερ πιστεύοντας πως είναι γιος του βετεράνου ΝΒΑer Κέβιν Πόρτερ, ωστόσο η σπίθα δεν άργησε να ανάψει τη φωτιά.

Σε αυτή τη θύελλα των αντιδράσεων βρέθηκε και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος μέσω της ανάρτησής του θέλησε να πάρει θέση για το συγκεκριμένο γεγονός μιλώντας με σκληρά λόγια για τον σχολιαστή, θέτοντάς τον μάλιστα και... εκτός αθλήματος.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Νόμιζε ότι ήταν ωραίο!!?? Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό! Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν πρόκειται να περάσει έτσι! Πόσο αναίσθητος μπορείς να είσαι για να πεις κάτι τέτοιο. Δίνε του άνθρωπέ μου! Προσεύχομαι, αλλά δεν υπάρχει θέση στο όμορφο παιχνίδι μας για σένα!»

Oh he thought this was cool huh!!?? Nah we ain’t going for this! Sorry but this ain’t going to fly! How insensitive can you be to say something like this. Beat it man! I pray for you but there’s no place in our beautiful game for you! https://t.co/UgVOBUOsPK