Σάλος στο ΝΒΑ για το σχόλιο «ο Πόρτερ τράβηξε την σκανδάλη όπως ο πατέρας του»! (vid)

O Κέβιν Πόρτερ Jr. πέτυχε το νικητήριο τρίποντο στο ματς με τους Ουίζαρντς όμως ξέσπασε σάλος στα social media καθώς ο σχολιαστής ανέφερε πως πάτησε την σκανδάλη τη σωστή στιγμή, σαν τον πατέρα του, ο οποίος είχε πυροβολήσει και σκοτώσει ένα 14χρονο κορίτσι!

O Κέβιν Πόρτερ Jr. επέστρεψε στη δράση έπειτα από την τιμωρία ενός αγώνα που του επέβαλαν οι Ρόκετς -μαζί με τον Κρίστιαν Γουντ λόγω του επεισοδίου που είχαν προκαλέσει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Νάγκετς και σφράγισε τη νίκη στην Ουάσινγκτον, σκοράροντας τρίποντο at the buzzer.

Παρ' όλα αυτά, ο σχολιαστής του αγώνα, Γκλεν Κόνσορ ανέφερε περιγράφοντας το replay της φάσης ότι «ο Κέβιν Πόρτερ, όπως ο πατέρας του, τράβηξε την σκανδάλη την κατάλληλη στιγμή». Ο παραλληλισμός ήταν σοκαριστικός, καθώς ο πατέρας του Κέβιν Πόρτερ, ο οποίος επίσης λεγόταν Κέβιν Πόρτερ, είχε καταδικαστεί και πέρασε 4 χρόνια στη φυλακή αφού πυροβόλησε και σκότωσε ένα 14χρονο κορίτσι, εξηγώντας στην κατάθεσή του πως το όπλο εκπυρσοκρότησε...

Το 2004 δολοφονήθηκε σε ένα μπαρ όταν κάποιος τον πυροβόλησε 5 φορές έπειτα από διαφωνία που είχαν. Πάντως, υπάρχει η άποψη πως ο σχολιαστής μπερδεύτηκε νομίζοντας πως ο παίκτης των Ρόκετς είναι γιος του βετεράνου NBAer Κέβιν Πόρτερ, ο οποίος έκανε καριέρα στα 70s με τους Πίστονς, τους Νετς και τους Μπούλετς...

“Kevin Porter Jr., like his dad, pulled that trigger right at the right time”



Kevin Porter Jr. dad spent 4 years in jail for manslaughter.



Not sure who the commentator is. But they need to be fired or suspended immediately. Unacceptable. #NBA #Rockets pic.twitter.com/QURqyrdy8y