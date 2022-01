Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς, στο Μιλγουόκι (03:30, 6/1).

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς οι Μιλγουόκι Μπακς. Ο Greek Freak πρόσθεσε το όνομά του σε μία μεγάλη λίστα απόντων, με το προηγούμενο όνομα που τοποθετήθηκε σε αυτή να είναι του προπονητή, Μάικ Μπούντενχόλζερ, ο οποίος μπήκε στο πρωτόκολλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ασθενής, αλλά η απουσία του δεν συνδέεται με κορονοϊό.

Ήδη θετικοί σε έλεγχο βρέθηκαν χθες οι Γκρέισον Άλεν και Πατ Κόνατον, ενώ ήδη στο πρωτόκολλο είναι οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζόρνταν Νουόρα και Σέμι Οτζελέι. Παράλληλα, νοκ άουτ είναι και οι τραυματίες Ντόντε ΝτεΒιτσέντζο και Μπρουκ Λόπεζ.

