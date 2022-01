Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Μάικ Μπούντενχόλζερ. Δεν θα καθίσει στον πάγκο των Μπακς στο ματς με τους Ράπτορς τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00).

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς (6/1, 03:30) χωρίς τον προπονητή τους. Ο Μάικ Μπούντενχόλζερ μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊου και έγινε ο 12ος προπονητής του ΝΒΑ που μπαίνει σε καραντίνα τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτή τη στιγμή εκτός πάγκων είναι έξι προπονητές (ΜακΜίλαν-Ατλάντα, Λου-Κλίπερς, Ρίβερς-76ερς, Μαλόουν-Νάγκετς, Ντάιγκνολτ-Οκλαχόμα, οι άλλοι πέντε).

Ήδη θετικοί σε έλεγχο βρέθηκαν χθες οι Γκρέισον Άλεν και Πατ Κόνατον, ενώ ήδη στο πρωτόκολλο είναι οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζόρνταν Νουόρα και Σέμι Οτζελέι.

