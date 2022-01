Θανάσης Αντετοκούνμπο: Μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπήκε ξανά στο πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊόυ και αναμένεται να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς.

Τον Ιούλιο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε χάσει τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά και τους πανηγυρισμούς, αφού ήταν σε καραντίνα.

Λόγω του πρωτόκολλου ο Αντετοκούνμπο έχασε τη νίκη των πρωταθλητών, απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταγράφει triple double.

#Bucks Thanasis Antetokounmpo is out due to health and safety protocols for the second time in the last six months.