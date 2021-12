ΛεΜπρόν - Κάρι: Γίγαντες μην σταματήσετε ποτέ! (vids)

ΛεΜπρόν Τζείμς και Στεφ Κάρι συνεχίζουν να διαλύουν όλα τα ρεκόρ και το Gazzetta υποκλίνεται σε δυο παιχταράδες που καθόρισαν την εποχή τους στο ΝΒΑ και θα αφήσουν δυσαναπλήρωτο κενό όταν σταματήσουν.

Είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η συνέπεια. ΛεΜπρόν Τζείμς και Στεφ Κάρι συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο σε κάθε ματς και τα ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο.

Δύο παίκτες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εποχή τους και μας χάρισαν επικές μάχες για 4 σερί χρόνια στους τελικούς του ΝΒΑ, με τον Βασιλιά να παίρνει ένα πρωτάθλημα και τον σταρ των Ουόριορς τρία στις μονομαχίες αυτές. Το Gazzetta γράφει για δυο υπερ-παίκτες που το κενό τους θα είναι δυσαναπλήρωτο όταν σταματήσουν. Ο ένας είναι 33 ετών και ο άλλος 36, αλλά μακάρι να γινόταν να παίζουν για πάντα.

LeBron James reached 36K points on Tuesday. He's the youngest to reach every round number milestone in points: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27K, 28K, 29K, 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 35K, 36K pic.twitter.com/ZIVZZcjGXZ

Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη λίγκα είχε το παρατσούκλι «ο Εκλεκτός», the chosen one. Και σίγουρα με αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του το δικαίωσε απόλυτα. Κυρίαρχος από τα πρώτα του χρόνια στους Καβς, εκεί όπου όμως η ομάδα δεν τον βοήθησε να φτάσει στην κορυφή. Ένας ασταμάτητος και κυριαρχικός σταρ που δεν άφησε να φτάσουν στην... πηγή αρκετοί σπουδαίοι παίκτες της ανατολικής περιφέρειας από το 2011 μέχρι και το 2018, αφού δεν έλειψε ούτε μια φορά από τους τελικούς του ΝΒΑ με 4 πρωταθλήματα και 4 χαμένους τελικούς. Ο Δυνάστης της Ανατολής για σχεδόν μια δεκαετία. Μοναδικός στο είδος του. Ένα... κτήνος σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο και κάτοχος 4 πρωταθλημάτων.

Απέναντι στο Χιούστον έζησε άλλη μια ιστορική βραδιά, ξεχωριστή, γεμάτη λάμψη. Ο Βασιλιάς κατάφερε να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 36.000 πόντους και πλέον κυνηγά την κορυφή, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 και στην κορυφή υπάρχει Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους, αλλά ο ΛεΜπρόν θα το παλέψει για να βρεθεί στην 1η θέση μέχρι το τέλος της καριέρας του και κάτι μας λέει πως θα τα καταφέρει. Το θέλει πολύ για την υστεροφημία του, για το legacy, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα μιας τεράστιας καριέρας. Επιπλέον είναι και ο νεότερος ever που φτάνει σε όλα τα milestones από 1.000 έως 36.000 πόντους.

Stephen Curry now has 3,000 career 3-pointers, the first player to reach the mark in NBA history. He has made a 3-pointer in 157 straight games, tying himself for the longest streak all-time. pic.twitter.com/Rl7m6AEJV5