ΛεΜπρόν: Τρίτος παίκτης στην ιστορία με 36.000 πόντους

O ΛεΜπρόν πρόσθεσε άλλο ένα παράσημο στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

Το... βιβλίο του ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ακόμα να γράψει χρυσές σελίδες, ωστόσο γράφτηκε άλλη μια κόντρα στους Ρόκετς. Απέναντι στο Χιούστον ο Βασιλιάς κατάφερε να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 36.000 πόντους και πλέον κυνηγά την κορυφή, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Καρλ Μαλόουν, τον οποίο ο ΛεΜπρόν δεν θα αργήσει να ξεπεράσει, ωστόσο το πράγμα ζορίζει για την πρώτη θέση. Και αυτό γιατί εκεί υπάρχει ο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ με 36.928 πόντους. Λέτε να τα καταφέρει ο ηγέτης των Λέικερς; Αναμένεται με ενδιαφέρον το... κυνήγι του άρχοντα της ραβέρσας.

O μύθος του ΛεΜπρόν όλο και μεγαλώνει, φτάνοντας συνεχώς σε νέα ρεκόρ και milestones. Ένας από τους 3-4 κορυφαίους που έχουν παίξει ποτέ το παιχνίδι.

LeBron becomes the third player in NBA history to reach 36,000 points 👑 ➤ Kareem Abdul-Jabbar: 38,387 PTS ➤ Karl Malone: 36,928 PTS ➤ LeBron James: 36,000+ PTS pic.twitter.com/S100wWv56e

Congratulations to LeBron James (@KingJames) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored 👑 pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG