Οι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς με 107-98 και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αμέσως μετά την αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του σε αγώνα play-off.

Συγκεκριμένα τόνισε «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο ΛεΜπρόν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του... η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο «βασιλιάς».

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... οδήγησε τους Λέικερς προς τη νίκη, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.