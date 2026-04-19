ΛεΜπρόν: «Ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου»
Οι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς με 107-98 και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αμέσως μετά την αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του σε αγώνα play-off.
Συγκεκριμένα τόνισε «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο ΛεΜπρόν.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του... η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο «βασιλιάς».
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... οδήγησε τους Λέικερς προς τη νίκη, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.
LEBRON JAMES: "I was on the floor with my son. In a playoff game. That's probably the craziest thing that's ever happened to me in my career.
"It was so cool to be out there with him, and his brother, and his sister, and his mom in the building, and his grandma... my mom gets to… https://t.co/K51oa1x9B5 pic.twitter.com/IkP5cToLqt— NBA (@NBA) April 19, 2026
