ΛεΜπρόν: «Ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου»

ΛεΜπρόν: «Ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου»

lebron_bronny_x_nba
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε αμέσως μετά τη νίκη των Λέικερς επί των Ρόκετς και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπαιξε με τον Μπρόνι σε αγώνα play-off.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς με 107-98 και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αμέσως μετά την αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του σε αγώνα play-off.

Συγκεκριμένα τόνισε «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο ΛεΜπρόν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του... η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο «βασιλιάς».

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... οδήγησε τους Λέικερς προς τη νίκη, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

 

@Photo credits: x_nba
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

