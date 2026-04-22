Λέικερς - Ρόκετς 101-94: Με ηγέτη ΛεΜπρόν προηγούνται με 2-0
Αφεντικά στη σειρά έγιναν οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς, αφού πήραν και το δεύτερο ματς στην έδρα τους για να πάνε στο 2-0. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν δύσκολα με 101-94 των Ρόκετς και έχουν προβάδισμα πριν η σειρά πάει στο Χιούστον για τα δύο επόμενα ματς.
Μεγάλο ματς έκανε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 28 πόντους,8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς να έχει δίπλα του για άλλη μια φορά τη βοήθεια του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σμαρτ πρόσθεσε 25 πόντους με 7 ασίστ και ο Κενάρντ τελείωσε με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα ο Ντουράντ είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 9 λάθη, ενώ ο Σενγκούν τελείωσε την αναμέτρηση με double double. Ο Τούρκος είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του.
