Κυρίαρχος ΛεΜπρόν: Ο νεότερος ever που φτάνει σε όλα τα milestones από 1.000 έως 36.000 πόντους

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τους 36.000 πόντους και συνεχίζει να γράφει ιστορία, φτάνοντας σαν νεότερος ever σε όλα τα milestones.

Eίναι ένας Μύθος, ένας από τους 3-4 σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ και δεν σταματά να φτάνει σε ρεκόρ και να τρελαίνει κόσμο. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 36.000 πόντους και πλέον κυνηγά τους Καρλ Μαλόουν και Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Πάντως ο Βασιλιάς έχει καταφέρει κάτι εξωπραγματικό. Έχει γίνει ο νεότερος παίκτης της ιστορίας που φτάνει όλα τα milestones από τους 1.000 μέχρι και τους 36.000 πόντους. Δηλαδή κάθε μαξιλαράκι 1000 πόντων, έχει το δικό του όνομα με χρυσά γράμματα. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό που δείχνει την συνέπεια αυτού του κυριαρχικού και τόσο σπουδαίου παίκτη που καθόρισε την εποχή του στο ΝΒΑ.

King James όνομα και πράμα!

LeBron James reached 36K points on Tuesday. He's the youngest to reach every round number milestone in points: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27K, 28K, 29K, 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 35K, 36K pic.twitter.com/ZIVZZcjGXZ