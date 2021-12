Σπουδαίος Κάρι: Πρώτος παίκτης ever με 3.000 τρίποντα (vid)

Ο Στεφ Κάρι κόντρα στους Νάγκετς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 3000 τρίποντα.

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ που έχει παίξει ποτέ το παιχνίδι, ο σπουδαιότερος στον τομέα αυτό στη λίγκα. Ο Στεφ Κάρι που πριν λίγο καιρό άφησε πίσω του τον Ρέι Άλεν και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους τριποντέρ, απέναντι στους Νάγκετς έφτασε σε άλλο ένα milestone.

Ο σταρ των πολεμιστών δεν σταματά να γράφει ιστορία και έγινε ο πρώτος παίκτης ever που φτάνει τα 3000 τρίποντα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Μάλιστα ευστόχησε σε τρίποντο για 157ο σερί ματς και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ του ΝΒΑ που φυσικά ανήκει στον ίδιο.

Δεν υπάρχουν λόγια για τον φοβερό τύπο που φορά το νούμερο 30 και δεν σταματά να μαγεύει τους φιλάθλους των Ουόριορς και γενικότερα όσους αγαπούν το μπάσκετ. Ένας γκαρντ που έφερε την επανάσταση στο άθλημα και το άλλαξε, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στον τρόπο που παίζεται πλέον το μπάσκετ στην αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού.

Τεράστιος Στεφ σε άλλο ένα ιστορικό βράδυ στο ΝΒΑ με τη φανέλα του Γκόλντεν Στέιτ και φέτος θα ψάξει το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Πριν λίγο καιρό στο poll του Gazzetta, ο κόσμος ψήφισε πως ο Κάρι ανήκει στο TOP 10 των κορυφαίων παικτών της ιστορίας του ΝΒΑ.

The greatest 3-point shooter of all time.

The first to ever make 3,000 treys.



Salute, @StephenCurry30 ☔ pic.twitter.com/wNoTUbBo1e