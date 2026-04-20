Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στο Λος Άντζελες και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις των Λέικερς ενόψει και της συνέχειας της σειράς των playoffs κόντρα στους Ρόκετς.

Μετά την παρουσία του στην Ευρώπη και δη σε Σλοβενία και Ισπανία προκειμένου να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας για την θλάση που τον ταλαιπώρησε, ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στο Λος Άντζελες και βρέθηκε στην προπόνηση των Λέικερς πριν από το Game 2 των Playoffs κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Μαζί του και ο Όστιν Ριβς, ο οποίος με τη σειρά του παραμένει στα πιτς. Αμφότεροι θα αρχίσουν να ανεβάζουν στροφές τις επόμενες ημέρες ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμοι για κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια του α' γύρου της postseason.

«Είναι πολύ καλό που τον έχουμε πάλι μαζί μας Πήρε μέρος σε κάποιες ασκήσεις. Το να έχουμε όλους τους παίκτες μαζί μας τις 2-3 τελευταίες ημέρες είναι κάτι το υπέροχο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής, Τζέι Τζέι Ρέντικ.

O Λούκα Ντόντσιτς αγωνίστηκε φέτος σε 64 ματς της κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 33.5 πόντους, 8.3 ασίστ και 7.7 ριμπάουντ ανά 35 λεπτά συμμετοχής.