ΝτιΆντρε Τζόρνταν: «Τώρα θέλω μόνο 2.973 τρίποντα για να ισοφαρίσω τον Κάρι»

Ο Στεφ Κάρι σμπαράλιασε το ρεκόρ τριπόντων του Ρέι Άλεν και πλέον... απειλείται από τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν που δηλώνει αποφασισμένος να τον ισοφαρίσει. Έστω κι αν τους χωρίζουν μερικές χιλιάδες τρίποντα!

Ο Στεφ Κάρι έφτασε τα 2.977 τρίποντα στην τεράστια καριέρα του σε 789 αγώνες στη regular season προσπερνώντας στο νούμερο 1 όλων των εποχών τον Ρέι Άλεν και ακολούθως, χάρισε Rolex σε τρεις συμπαίκτες του.

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς ηγείται μιας ομάδας που «τρέχει» το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, αφού ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να δακρύζει στο Madison Square Garden.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι υποκλίθηκαν στον κορυφαίο σουτέρ στον κόσμο ενώ η... κορυφαία αντίδραση ανήκει στον ΝτιΆντρε Τζόρνταν. Ο 33χρονος σέντερ των Λέικερς αγωνίζεται στο ΝΒΑ από τη σεζόν 2008-09. Έπειτα από 14 χρονιές στη λίγκα, έχει σημειώσει μόλις 1 τρίποντο σε 12 προσπάθειες! Το κατάφερε τη σεζόν 2014-15, έχοντας 1/4 σουτ πίσω από τα 7μ.25.

Πως σχολιάσει λοιπόν τη στιγμή που ο Κάρι πέρασε στην ιστορία ξεπερνώντας τον Άλεν με 2.974; «Συγχαρητήρια Στεφ! Τώρα μου λείπουν μόνο 2.973 για να σε ισοφαρίσω. Έρχομαι για σένα»!



Congrats @StephenCurry30! Now only 2,973 more to tie, I’m coming for you!!! 🏀 💨