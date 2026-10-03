NBA: Χωρίς τον Πορζίνγκις οι Γουόριορς - Τι γίνεται με τον Λετονό
Οι Γουόριορς, όπως και όλες οι ομάδες του NBA, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν. Ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας ωστόσο, απουσιάζει. Ο λόγος για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος δεν βρίσκεται στην προετοιμασία.
Κατά τη διάρκεια της Media Day των Γουόριορς, ο general manager της ομάδας, Μάικ Ντάνλιβι, είχε ανακοινώσει ότι ο Πορζίνγκις αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, χωρίς να διευκρινίσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Στιβ Κερ, δεν έδωσε κάποια έξτρα ενημέρωση, με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, να αναφέρουν ότι ο Λετονός σέντερ, ταλαιπωρείται από κάποια ασθένεια, η οποία βέβαια δεν έχει γίνει γνωστή.
Ο Πορζίνγκις την περσινή σεζόν με τους Γουόριορς, είχε μέσο όρο 16.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.2 μπλοκ ανά 24 λεπτά συμμετοχής.
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