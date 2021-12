Κάρι: Χάρισε Rolex σε τρεις συμπαίκτες του για το ρεκόρ τριπόντων (vid)

Ο Στεφ Κάρι πέρασε στην ιστορία ως ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ και χάρισε Rolex σε τρεις συμπαίκτες του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στο δικό του ρεκόρ.

Η βραδιά στο Madison Square Garden ήταν ιστορική για τον Στεφ Κάρι, τον σούπερ σταρ των Ουόριορς και εσχάτως, κορυφαίο σουτέρ στον κόσμο που έφτασε τα 2.977 τρίποντα στην τεράστια καριέρα του σε 789 αγώνες στη regular season, προσπερνώντας στο νούμερο 1 όλων των εποχών τον Ρέι Άλεν.

Το video με τον μπόμπιρα Στεφ να σουτάρει σε μια μικρή μπασκέτα του σπιτιού έγινε viral, o Σπάικ Λι δεν σταμάτησε στιγμή να απαθανατίζει τον μεγάλο πρωταγωνιστική που έλαβε δώρο μια αναμνηστική φανέλα από τους Άλεν και Μίλερ ενώ μετά από το τέλος του αγώνα, χάρισε ρολόγια Rolex με ειδική αφιέρωση σε τρεις συμπαίκτες του!

Συγκεκριμένα, έδωσε από ένα πανάκριβο ρολόι στους Ντρέιμοντ Γκριν και Αντρέ Ιγκουοντάλα, ενώ το ίδιο θα πράξει και τον Κλέι Τόμπσον που απουσίαζε καθώς δεν έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κάρι αναγνωρίζει τη συμβολή τους στο ρεκόρ και τη συνολική παρουσία του στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

After his history-making game tonight, @StephenCurry30 gifted @Money23Green & @andre with engraved Rolexes: pic.twitter.com/SF4jhiBWW0