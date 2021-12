Κάρι: Το ιστορικό τρίποντο και η στιγμή που δάκρυσε στο Madison (vid)

Το Madison Square Garden σηκώθηκε στο πόδι στο 5' του αγώνα με τους Ουόριορς όταν ο Στεφ Κάρι έγινε και επισήμως ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ, δίχως να καταφέρει να κρύψει τη συγκίνησή του!

Η ιστορία γράφτηκε στο Madison Square Garden. Την έδρα των Νικς και «Μέκκα» του μπάσκετ όπου ο Στεφ Κάρι άφησε πίσω του τον Ρέι Άλεν και πλέον φιγουράρει στο νούμερο 1 της λίστας των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Παρεμπιπτόντως, ο Κάρι χρειάστηκε μόλις 789 παιχνίδια της regular season για να φτάσει στα 2.977 τρίποντα, σε αντίθεση με τον Άλεν που του πήρε 1.300 ματς για να φτάσει τα 2.973!

Έπειτα από το ιστορικό τρίποντο του «Βασιλιά» Στεφ, ο αγώνας ανάμεσα στους Ουόριορς και τους Νικς διεκόπη, με τον Κάρι και την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς υπό τις ζητωκραυγές χιλιάδων φιλάθλων, μεταξύ αυτών του γνωστού σκηνοθέτη Σπάικ Λι.

Μάλιστα ο φακός τον απαθανάτισε τη στιγμή που δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και δάκρυσε!

Steph Curry was moved to tears after breaking the record. pic.twitter.com/XJpAEbOudu

This photo of Steph after breaking the record is iconic pic.twitter.com/yKAv9vUHPJ