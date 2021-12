Κάρι, εσύ «βασιλιά» των τριπόντων: Πρώτος στην ιστορία του ΝΒA (vids)

Είναι γεγονός! Ο Στεφ Κάρι ευστόχησε νωρίς-νωρίς στα δύο τρίποντα που ήθελε για να προσπεράσει τον Ρέι Άλεν και πλέον είναι ο «βασιλιάς» των περισσότερων εύστοχων τριπόντων στην ιστορία του ΝΒΑ!

Την αποθέωση γνώρισε ο μεγάλος Στεφ Κάρι στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, καθώς άφησε πίσω τον Ρέι Άλεν στη λίστα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στο ΝΒΑ από την... πρώτη, κιόλας, περίοδο του αγώνα κόντρα στους Νικς.

Για την ακρίβεια στο... πρώτο πενταλεπτο του ματς πρόλαβε να βρει δύο φορές στόχο έξω από τα 7.25 μέτρα και να φτάσει 2.974 τρίποντα στην καριέρας του, ένα περισσότερο από τον Ρέι Άλεν, ο οποίος ήταν «παρών» στο παιχνίδι, όπως «παρών» ήταν και ο 3ος της ίδιας λίστας, Ρέτζι Μίλερ.

Μάλιστα έσπευσαν αμέσως να τον συγχαρούν! ΤΟ ματς σταμάτησε για να γνωρίσει ο Κάρι το standing ovation από το κοινό της Νέας Υόρκης, να αγκαλιάσει τον πατέρα του που βρέθηκε στο γήπεδο, τον Στιβ Κερ και όλους τους συμπαίκτες του οι οποίοι έσπευσαν να τον συγχαρούν! Ο ίδιος μόλις ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντο αμέσως το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Στεφ Κάρι. Ο νέος «βασιλιάς» των εύστοχων τριπόντων στην ιστορία του ΝΒΑ!

Το τρίποντο του μεγάλου ρεκόρ...

A league of his own.



2,974 career threes for Stephen Curry, making NBA history as the all-time leader in threes made pic.twitter.com/aHyfbXHO5o — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

...και όλα όσα επακολούθησαν

Steph Curry hugs Ray Allen after breaking his three-point record 🙌 pic.twitter.com/XsKci7cmLv — NBA TV (@NBATV) December 15, 2021

A lifetime leading up to this moment.



Stephen Curry soaks it in. pic.twitter.com/YzyMmjlJVX — NBA (@NBA) December 15, 2021

STEPH CURRY BREAKS RAY ALLEN’S RECORD FOR MOST CAREER 3-POINTERS pic.twitter.com/BYhTe1I5dY — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 15, 2021

Steph was emotional after breaking the record 😢 pic.twitter.com/rnnClzjPln December 15, 2021