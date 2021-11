Χιτ: Οι παίκτες τους περίμεναν τον Γιόκιτς στον διάδρομο των αποδυτηρίων

Άπαντες στο Μαϊάμι ήταν δυσαρεστημένοι με την αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς, με αποτέλεσμα να τον ψάχνουν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Μαρκίφ Μόρις και ο Νίκολα Γιόκιτς είχαν ένα περιστατικό προς το τέλος της αναμέτρησης των Νάγκετς με τους Χιτ, το οποίο έφερε... σωρεία αντιδράσεων από πολλές πλευρές.

Ο Μάρκους Μόρις έσπευσε να υπερασπιστεί τον δίδυμο αδερφό του, μιλώντας για αντικανονική συμπεριφορά του «Τζόκερ», ενώ τα αδέρφια Γιόκιτς εξαπέλησαν... πυρά εναντίον του.

Με την ένταση να βρίσκεται... στα κόκκινα, ο Τζίμι Μπάτλερ, ήταν ο πρώτος που ζήτησε πολύ έντονα τον λόγο από τον Σέρβο σέντερ. Ωστόσο, ένα μέρος των παικτών των παικτών της πλευράς του Μαϊάμι κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια μετά τη λήξη του παιχνιδιού, αναζητώντας τον Γιόκιτς.

The Heat players wanted to have some words with Jokic outside the Nuggets locker room. 😨



(IG/aaronontiveroz) pic.twitter.com/5h1jENIYpn