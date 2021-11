Προφίλ των αδερφών Γιόκιτς στο twitter «την λέει» στον Μόρις

Σε... μάχη μεταξύ αδερφών τείνει να εξελιχθεί το περιστατικό ανάμεσα σε Νίκολα Γιόκιτς και Μαρκίφ Μόρις, αφού η οικογένεια «Τζόκερ» (που δεν αστειεύεται) φαίνεται να απειλεί τον δίδυμο αδερφό του παίκτη των Χιτ.

Ένας λογαριασμός στο twitter με το όνομα «Jokic Brothers» παρουσιάζεται ρίχοντας... πυρά προς τον Μάρκους Μόρις, που έσπευσε να πάρει τη θέση του αδερφού του Μαρκίφ, για την διαμάχη μεταξύ του MVP και του παίκτη των Χιτ.

Τα αδέρφια του «Τζόκερ» γράφουν χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε να το αφήσεις ασχολίαστο, από το να εξαπολύεις δημόσιες απειλές στον αδερφό μας! Ο αδερφός σου έκανε ένα βρώμικο χτύπημα πρώτα. Εάν θες να κάνεις ένα βήμα παραπάνω θα σε περιμένουμε! Τα αδέρφια Γιόκιτς».

@MookMorris2 You should leave this the way it is instead of publicly threatening our brother!Your brother made a dirty play first . If you want to make a step further be sure we will be waiting for you !! Jokic Brothers