Αντετοκούνμπο: «Θα κατέβω για πρόεδρος και θα είμαι ο πιο όμορφος όλων» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πολλά κέφια κατά την επίσκεψη των Μιλγουόκι Μπακς στον Λευκό Οίκο λέγοντας ότι θα... βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Στο περιθώριο της επίσκεψης των Μιλγουόκι Μπακς στον Λευκό Οίκο προκειμένου να τους υποδεχτεί ο Τζο Μπάιντεν, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν κάτι... παραπάνω από κεφάτος!

Μεταξύ άλλων έλεγε μπροστά στην κάμερα: «Θα βάλω υποψηφιότητα, ανέβασέ το στο Tik Tok μου. Θα κατέβω για πρόεδρος το 2024. Antetokounbros» ανέφερε ο Γιάννης Αντεοκούνμπο με τον Θανάση να κάνει παρέμβαση και να λέει: «Όχι πρέπει να τους πεις για που θα βάλει πρόεδρος. Όχι, εντάξει μην τους το πεις».

Στη συνέχεια ο Γιάννης απάντησε: «Θα το πάρουν στα σοβαρά. Παρόλα αυτά θα κατέβω για πρόεδρος και θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος όλων».

"I'm going to be the most handsome president ever." 🤣 pic.twitter.com/7kGi0OzK6I