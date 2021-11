Το tweet του Μπάιντεν για Γιάννη και Θανάση: «Υπέροχο που σας φιλοξενήσαμε» (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, «ανέβασε» ένα βίντεο από την επίσκεψη των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο πλανητάρχης αφού πήρε τα υπογεγραμμένα παπούτσια από τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο έγραψε στο twitter: «Ανυπομονώ να πάω μια βόλτα. Ήταν υπέροχο που σας φιλοξενήσαμε».

Το βίντεο που «ανέβηκε» στο twitter από τον Τζον Μπάιντεν, δείχνει την επίσκεψη των Antetokounbros στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου με τον Γιάννη να λέει χαρακτηριστικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Είναι μεγάλη μας τιμή να ερχόμαστε από την Ελλάδα και από μια μικρή γειτονιά όπως είναι τα Σεπόλια στον Λευκό Οίκο...»

Με τον Μπάιντεν να απαντάει: «Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι που είστε και οι δύο εδώ...»

Νωρίτερα, ο Tζο Μπάιντεν φιλοξένησε τους πρωταθλητές Μπακς στον Λευκό Οίκο και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος από την πλευρά του μίλησε για τις θυσίες των γονιών του όλα αυτά τα χρόνια που τον βοήθησαν να πάρει δαχτυλίδι στο ΝΒΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει χαρακτηριστικά ότι «αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο.»

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv