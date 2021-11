Αντετοκούνμπο: «Τιμή ο Λεύκος Οίκος, η οικογένειά μου έκανε θυσίες για να βρεθώ εδώ» (vid)

Δείτε τα όσα θα γίνουν στην επίσκεψη των πρωταθλητών Μπακς στον Λευκό Οίκο και όσα θα πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Στην Ουάσινγκτον και τον Λευκό Οίκο βρέθηκαν οι Μπακς, αφού σαν πρωταθλητές του ΝΒΑ, φιλοξενούνται πρόεδρος των ΗΠΑ με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου.

Αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα όταν έμπαινε στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας: «Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο» και θέλοντας να δείξει την απίθανη διαδρομή του, ενώ στη συνέχεια μαζί με τον Θανάση μπήκε στον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκε με τα δαχτυλίδια σε μια συλλεκτική εικόνα. Στη συνέχεια τόσο ο Greek Freak όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έβγαλε λόγο για όλους όσους βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο.

"With a lot of hard work, you can accomplish a lot of things in life."



Giannis on his journey from Greece to the White House pic.twitter.com/HxfHOt5fHl