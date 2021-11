Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο Μπάιντεν του υπέγραψε μπάλα (vid)

O Τζο Μπάιντεν είχε ένα ιδιαίτερο δώρο να δώσει στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

O Tζο Μπάιντεν φιλοξένησε τους πρωταθλητές Μπακς στον Λευκό Οίκο και υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μίλησε για τις θυσίες των γονιών του όλα αυτά τα χρόνια που τον βοήθησαν να πάρει δαχτυλίδι στο ΝΒΑ.

Μαζί με τον Greek Freak ήταν και ο αδερφός του, Θανάσης, ο οποίος αρχικά φωτογραφήθηκε με τον Γιάννη μέσα στον Λευκό Οίκο και μετά το τέλος της εκδήλωσης, έλαβε και... ένα δωράκι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ήτοι μια υπογεγραμμένη μπάλα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Δείτε το video

What is that, @Thanasis_ante43?



“A signed basketball from the @POTUS.” pic.twitter.com/XQbo7QuPzK