Μπακς: Στον Λευκό Οίκο Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται ήδη στον Λευκό Οίκο όπου θα τους υποδεχτεί ο Τζον Μπάιντεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην Ουάσινγκτον βρίσκονται οι πρωταθλητές του ΝΒΑ προκειμένου να τους φιλοξενήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου!

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πόζαραν με περίσσια περηφάνεια έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ εκείνοι που βρέθηκαν πρώτοι ήταν οι Λόπεζ, Χολιντέι, Τζορτζ Χιλ. Tα συγχαρητήρια στα αδέρφια Αντετοκούνμπο έστειλε και η ΕΟΚ.

