Φοβερή ατάκα Αντετοκούνμπο όταν έμπαινε στον Λευκό Οίκο: «Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς έμπαινε στον Λευκό Οίκο δεν... ξέχασε από που είχε ξεκινήσει μνημονεύοντας τα Σεπόλια!

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο καθώς τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Λίγο πριν μπουν στον Λευκό Οίκο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... μνημόνευε τα Σεπόλια: «Είναι απίθανο. Πραγματικά απίθανο. Από τα Σεπόλια να βρίσκομαι στον Οβάλ Γραφείο προκειμένου να συναντήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ» έλεγε ο Έλληνας σούπερ σταρ και συμπλήρωνε:

«Αυτό είναι η απόδειξη ότι με την σκληρή δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Είναι από τα μοναδικά δώρα και από τις μοναδικές εμπειρίες να επισκέπτεσαι τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv