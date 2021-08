Απίθανος Ρέντικ: «Λούκα μου χρωστάς 1700 δολάρια στα χαρτιά» (pic)

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκλεψε την παράσταση με ανάρτηση του για τον Λούκα Ντόντσιτς

Oι Μάβερικς έκαναν... Μίδα τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να συμφωνεί για supermax συμβόλαιο 207 εκατ. δολαρίων και να μπαίνει σε ένα κλειστό club που στην κορυφή του βρίσκεται ο MVP των τελικών, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μόλις έμαθε για το συμβόλαιο του Λούκα, ο πρώην συμπαίκτης του στους Μάβερικς και free agent πλέον, Τζέι Τζέι Ρέντικ είχε όρεξη για πλάκα στο twitter. Του ζήτησε 1.700 δολάρια, λέγοντας πως του τα χρωστάει από τα χαρτιά

«Ακόμα μου χρωστάει 1700 δολάρια από τα χαρτιά», έγραψε ο έμπειρος σουτέρ και έγινε χαμός.

Still owes me $1700 from cards. Please @CashApp me @luka7doncic https://t.co/7JpPRXszMr