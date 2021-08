Ντόντσιτς - Μάβερικς: Συμφωνία για supermax συμβόλαιο 207 εκατ. δολαρίων (pic)

Oι Μάβερικς έκαναν... Μίδα τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να συμφωνεί για πενταετές supermax συμβόλαιο αξίας 207 εκατ. δολαρίων.

Στον Λούκα Ντόντσιτς οι Μάβερικς θέλουν να χτίσουν μια ομάδα που θα διεκδικεί πρωτάθλημα στο μέλλον, είναι ο franchise player του Ντάλας.

Σύσσωμος ο οργανισμός του Ντάλας πήγε στη Σλοβενία, εκεί όπου τους εντόπισε το TV Channel N1 με σκοπό να προσφέρουν το max συμβόλαιο στον σταρ τους που ήταν 4ος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Ο ειδικός σύμβουλος και θρύλος της ομάδας, Ντιρκ Νοβίτσκι, ο ιδιοκτήτης, Μαρκ Κιούμπαν, ο προπονητής, Τζέισον Κιντ, ο GM Νίκο Χάρισον και assistant GM Μάικλ Φίνλεί έκαναν το ταξίδι και βρίσκονται στη Λιουμπλιάνα για να τελειώσουν το θέμα του νέου συμβολαίου του Λούκα.

Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και το καινούριο πενταετές supermax συμβόλαιο του Ντόντσιτς θα φτάνει τα 207 εκατ. δολάρια. Θα κερδίσει 35.7 εκατομμύρια τη σεζόν 2022/23, 38.6 τη σεζόν 2023/24, 41.4 εκατομμύρια τη σεζόν 2024/25, 44.3 εκατομμύρια τη σεζόν 2025/26 και 47.1 εκατομμύρια τη σεζόν 2026/27.

Επίσης υπάρχει player option στο συμβόλαιο, η οποία δίνει στον Λούκα την ευκαιρία να γίνει unrestricted free agent το καλοκαίρι του 2026 στα 27 του χρόνια.

Breaking: Luka Doncic has agreed to sign a landmark five-year, $207-million supermax rookie extension, his agent tells @wojespn. pic.twitter.com/TShgukAYNX