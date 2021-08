Ντόντσιτς: Στο club των 200άρηδων, κορυφαίος Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπήκε σε ένα κλειστό club παικτών με συμβόλαιο 200+ εκατ. δολάρια.

Oι Μάβερικς έκαναν... Μίδα τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να συμφωνεί για supermax συμβόλαιο αξίας 207 εκατ. δολαρίων, ενώ σύσσωμος οργανισμός της ομάδας είχε πάει στη Σλοβενία για τον Luka Magic.

Πλέον ο Λούκα βρίσκεται στην ξεχωριστή λίστα των NBAers με συμβόλαιο 200+ εκατ. δολάρια και συναντά κι άλλους σπουδαίους παίκτες.

Στην κορυφή βρίσκεται ο πρωταθλητής και MVP τελικών, Γιάννης Αντετοκούνμπο με πενταετές αξίας 228.2 εκατ. δολάρια στους Μπακς. Πίσω του συναντάμε τον Τζέιμς Χάρντεν που είχε για 228 εκατ. δολάρια στους Ρόκετς πριν πάει Μπρούκλίν. Ο Ουέστμπρουκ είχε υπογράψει για 206 εκατ. δολάρια στους Θάντερ, ενώ ο Στεφ Κάρι, o οποίος υπογράφει άμεσα νέο τετραετές συμβόλαιο έναντι 215 εκατομμυρίων δολαρίων στους Ουόριορς, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με δύο deals των 200+ εκατομμυρίων δολαρίων!

Στη λίστα των 200άρηδων έχουν μπει τόσο ο κορυφαίος αμυντικός της λίγκας, Ρούντι Γκομπέρ, όσο και ο σταρ των Χοκς και φιναλίστ στην Ανατολή φέτος, Τρέι Γιανγκ.

