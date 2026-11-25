Το «ankle breaker» του Πολ Τζορτζ στον Κισόν Τζορτζ είναι στην κορυφή του Top 10 στο NBA.

Ο Πολ Τζορτζ έστειλε για... τσάι τον Κισόν Τζορτζ με «ankle breaker» και δικαιωματικά βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της βραδιάς στο NBA! Στις υπόλοιπες εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς, επιβλητικά καρφώματα, «alley oop», η «no look» του Ίρβινγκ και το «crossover» του Τρέι Γιάνγκ κλέβουν την παράσταση στον «μαγικό κόσμο».

Δείτε το Top 10: