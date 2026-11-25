NBA: Νίκες για Πίστονς, Σέλτικς και Μάβερικς
Άλλη μια βραδιά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ολοκληρώθηκε με άφθονο θέαμα και τρία «διπλά». Η Βοστώνη (12-6) νίκησε με 131-116 τους Γουίζαρντς (7-12) στην Ουάσινγκτον, με τον Τζέισον Τέιτουμ να είναι εκπληκτικός καταγράφοντας 41 πόντους, έξι ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Πολ Τζόρτζ άγγιξε το double - double για τους νικητές, μετρώντας 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους γηπεδούχους δεν έφτασε ο... διπλός Άντονι Ντέιβις, που είχε 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
W's in the chat please 😌 https://t.co/1HAGy0DTsU— Boston Celtics (@celtics) November 25, 2026
Το Ντιτρόιτ (11-6) πέρασε από την έδρα των Μάτζικ (7-10) με 104-86. Για τους θριαμβευτές ξεχώρισε ο Αϊζάια Τζο με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ. Για το Ορλάντο, άγγιξε το double - double ο Βάγκνερ, που κατέγραψε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
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Feeling good with that dub https://t.co/QoSRD265K1— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 25, 2026
Τέλος, οι Μάβερικς (11-7) με τον ασύλληπτο Κούπερ Φλαγκ (24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 12 ασίστ, double - double) υπέταξαν την παρέα του Γιόκιτς μέσα στο Ντένβερ (10-6) με 120-101. Για τους Σβόλους ο «Joker» ήταν... διπλός με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
MAVS WWWWIN!!! @chase // #MFFL https://t.co/VP0w1d4gOU— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 25, 2026
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