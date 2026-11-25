Οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν από την Ουάσινγκτον με καταπληκτικό Τέιτουμ, οι Πίστονς «άλωσαν» το Ορλάντο και οι Μάβερικς σόκαραν τους Νάγκετς, στο Ντένβερ.

Άλλη μια βραδιά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ολοκληρώθηκε με άφθονο θέαμα και τρία «διπλά». Η Βοστώνη (12-6) νίκησε με 131-116 τους Γουίζαρντς (7-12) στην Ουάσινγκτον, με τον Τζέισον Τέιτουμ να είναι εκπληκτικός καταγράφοντας 41 πόντους, έξι ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Πολ Τζόρτζ άγγιξε το double - double για τους νικητές, μετρώντας 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους γηπεδούχους δεν έφτασε ο... διπλός Άντονι Ντέιβις, που είχε 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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Το Ντιτρόιτ (11-6) πέρασε από την έδρα των Μάτζικ (7-10) με 104-86. Για τους θριαμβευτές ξεχώρισε ο Αϊζάια Τζο με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ. Για το Ορλάντο, άγγιξε το double - double ο Βάγκνερ, που κατέγραψε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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Τέλος, οι Μάβερικς (11-7) με τον ασύλληπτο Κούπερ Φλαγκ (24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 12 ασίστ, double - double) υπέταξαν την παρέα του Γιόκιτς μέσα στο Ντένβερ (10-6) με 120-101. Για τους Σβόλους ο «Joker» ήταν... διπλός με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.