Ο Γιοκουμπάιτις κρατά ανοιχτό το... παραθυράκι του ΝΒΑ

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που επιλέχθηκε στην 34η θέση του φετινού Draft από τους Νιου Γιορκ Νικς, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ενταχθεί από φέτος στο ρόστερ τους, εάν αποδείξει πως το αξίζει, μέσω της συμμετοχής του στο προσεχές Summer League.

Αν και πρόσφατα δήλωσε πως το πιθανότερο είναι να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (με την οποία έχει πολυετές συμβόλαιο στην Ευρώπη) τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως φαίνεται ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις κρατά ακόμη ανοιχτό το... μικρό παράθυρο του ΝΒΑ.

Ο 20χρονος ανέφερε πως θα εξαρτηθεί από την απόδοση του στο Summer League του Λας Βέγκας, το αν θα αυξήσει τις πιθανότητες του να πραγματοποιήσει από φέτος το μεγάλο άλμα για το ΝΒΑ. Η Μπαρτσελόνα δεν τον εμπόδισε και του έχει επιτρέψει να αγωνιστεί κανονικά, σε τρία παιχνίδια του θερινού πρωταθλήματος με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Τόνισε επίσης πως «το πλάνο αυτή τη στιγμή είναι να παίξω στην Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις». Σε περίπτωση που ο σύλλογος της Νέας Υόρκης αποφασίσει να τον καλέσει άμεσα, θα χρειαστεί να πληρώσει ένα buy out της τάξεως των 750 χιλιάδων δολαρίων στους Καταλανούς.

Θυμίζουμε πως πριν μερικές εβδομάδες η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία της 230 χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τον Γιοκουμπάιτις από την Ζάλγκιρις για τέσσερα χρόνια.

Ο νεαρός point guard θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στις 250 χιλιάδες, εφόσον παραμείνει στην EuroLeague κι αγωνιστεί κανονικά με τους «blaugrana» τη σεζόν 2021-22.

