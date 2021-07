Λέικερς: Ο ΛεΜπρον έφτιαξε πάλι Big3, με ερωτηματικό όμως (pics)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι το νέος μέλος των Λέικερς, ο ΛεΜπρον έχει και πάλι δίπλα του δύο σταρ, αλλά αυτή την φορά το ερωτηματικό είναι μεγάλο.

Το πρώτο μεγάλο trade της σεζόν είναι γεγονός στο ΝΒΑ, με τους Λέικερς να κάνουν δικό τους τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Το πρώτο άκουσμα της είδησης προκαλεί διάφορες αντιδράσεις και με μεγάλη ποικιλία.

Ο Ουέστμπρουκ μπορεί να έχει σπάσει μυθικά ρεκόρ, να είναι 9 φορές All Star, να έχει βγει MVP της λίγκας, αλλά δεν είναι ο πλέον αγαπητός παίκτης. Λίγο η διάθεση του για να κάνει συνεχόμενα triple doubles, λίγο ότι αλλάζει τα τελευταία χρόνια συνεχώς ομάδα, λίγο ότι κοιτάει αρκετά τους αριθμούς δίχως οι ομάδες του να προχωράνε στην διοργάνωση, τον έχουν κάνει να δέχεται μεγάλη αμφισβήτηση.

Άλλωστε με αυτή την μετακίνηση του έγινε ο πρώτος MVP που δίνεται με ανταλλαγή τρεις συνεχόμενες σεζόν, κάτι που δεν τον τιμάει ιδιαίτερα. Δεν είναι ότι ο Ουέστμπρουκ δεν έχει συνεργαστεί με σταρ ή σίγουρα ότι δεν είναι καλός παίκτης.

Στην πορεία του έχει παίξει με τον Ντουράντ, τον Πολ Τζορτζ, τον Χάρντεν, τον Μπιλ, τον Καρμέλο, αλλά δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να κάνει το βήμα παραπάνω.

Russ was telling the Lakers "Better double!" LeBron appeared to find it amusing 😅 pic.twitter.com/gV0cNFT8EK

Οι τελευταίες του σεζόν στην Οκλαχόμα είναι μάλλον αυτές που έκαναν το μεγαλύτερο κακό, αφού η εμμονή στους αριθμούς του, πλήγωσε για πάντα την εικόνα του. Πλέον, πηγαίνει σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, με δύο σταρ δίπλα του και παρά τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν ξέρει καλά ότι δεν τον.. παίρνει για πολλά. Ο ΛεΜπρον δεν μπορούσε να αφήσει το Big 3 των Νετς να εντυπωσιάζει και ήταν φανερό ότι ήθελε το δικό του.

Ούτε για τον ΛεΜπρον θα είναι η πρώτη φορά που ηγείται άλλων σταρ. Τον έχει κάνει ξανά στην καριέρα του και στους Χιτ και τους Καβαλίερς και αυτή είναι η τρίτη φορά που θα το προσπαθήσει.

Ο Ουέστμπρουκ έχει τα περισσότερα triple doubles (184) στην λίγκα από το 2008 ενώ τον ακολουθεί ο «Βασιλιάς» (82), με τους Λέικερς να έχουν βάλει στην «μηχανή» τους δύο παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με όλους τους τρόπους και όχι μόνο. Μπορούν να κατεβάσουν ριμπάουντ και να πασάρουν.

Πρέπει όμως να βρουν πως θα γίνει αυτό συνδυαστικά. Ο ΛεΜπρον θέλει την μπάλα στα χέρια του, ο Ουέστμπρουκ θέλει την μπάλα στα δικά του και ο Ντέιβις είναι πλέον πρωταγωνιστής και δεν θα αρκεστεί σε συμπληρωματικό ρόλο. Οι τρεις τους θα πρέπει να βρουν τρόπο να συνυπάρξουν και αυτό είναι τεράστια πρόκληση.

Οι Λέικερς δέχονται αρκετή κριτική με αυτή την κίνηση και το πως θα τους βγει έχει ενδιαφέρον.

Russell Westbrook is the first MVP to be traded in 3 straight seasons.



Getting triple-doubles even during the offseason. pic.twitter.com/t5xiisni7W