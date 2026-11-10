Ντόντσιτς σε φιλάθλους των Χοκς: «Όλοι σας εύχεστε να με είχατε στην ομάδα σας»
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα στη νίκη των Λέικερς επί των Χοκς με 124-111. Μετά και από αυτό το θετικό, αποτέλεσμα, οι Λέικερς βρίσκονται στην κορυφή της Δύσης.
Πάντως ο Σλοβένος σταρ δεν ήταν ήρεμος κατά τη διάρκεια του ματς. Άρχισε να μιλάει με τους φίλους των Χοκς, ανοίγοντας διάλογο. Προσπάθησε να τους πικάρει λέγοντας τους πως όλοι στο γήπεδο θα τον ήθελαν στην ομάδα τους.
Ο σταρ των λιμνάνθρωπων επιλέχθηκε στο Νο.3 του draft του 2018 και μετά ανταλλάχθηκε στους Μάβερικς την ημέρα της διαδικασίας.
Αναλυτικά η στιχομυθία
Λούκα: «Όλοι σας εύχεστε να με είχατε. Όλοι σας το εύχεστε, ε;»
Φίλαθλος: «Σε είχαμε.»
Άλλος φίλαθλος: «Όχι δεν σε θέλαμε, δεν σε ήθελα ποτέ.»
Ένας άλλος φίλαθλος: «Θα ήθελα να σε είχαμε»
Λούκα: «Ξέρετε ότι θα μπορούσατε να με είχατε.»
Luka Doncic was trash-talking with Atlanta Hawks fans tonight in the Lakers 124-114 victory. Here's the transcript: Luka: "You all wish you would have had me. You all wish, huh?” Fan: “We had you.” Another fan: “No we don’t, I’ve never wanted you.” Another fan: “I wish we did, I do.” Luka: “You know you could have had me." Another fan: “He’s right.” Doncic was drafted 3rd overall by the Atlanta Hawks in the 2018 NBA draft and then traded to the Dallas Mavericks on draft day. (@RKessler23 on threads)— Michael J. Duarte (@michaeljduarte) November 10, 2026
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