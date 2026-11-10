Ντόντσιτς σε φιλάθλους των Χοκς: «Όλοι σας εύχεστε να με είχατε στην ομάδα σας»

O Λούκα Ντόντσιτς άνοιξε... γαϊτανάκι με τους φίλους των Χοκς στο μεταξύ τους ματς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα στη νίκη των Λέικερς επί των Χοκς με 124-111. Μετά και από αυτό το θετικό, αποτέλεσμα, οι Λέικερς βρίσκονται στην κορυφή της Δύσης.

Πάντως ο Σλοβένος σταρ δεν ήταν ήρεμος κατά τη διάρκεια του ματς. Άρχισε να μιλάει με τους φίλους των Χοκς, ανοίγοντας διάλογο. Προσπάθησε να τους πικάρει λέγοντας τους πως όλοι στο γήπεδο θα τον ήθελαν στην ομάδα τους.

Ο σταρ των λιμνάνθρωπων επιλέχθηκε στο Νο.3 του draft του 2018 και μετά ανταλλάχθηκε στους Μάβερικς την ημέρα της διαδικασίας.

Αναλυτικά η στιχομυθία

Λούκα: «Όλοι σας εύχεστε να με είχατε. Όλοι σας το εύχεστε, ε;»

Φίλαθλος: «Σε είχαμε.»

Άλλος φίλαθλος: «Όχι δεν σε θέλαμε, δεν σε ήθελα ποτέ.»

Ένας άλλος φίλαθλος: «Θα ήθελα να σε είχαμε»

Λούκα: «Ξέρετε ότι θα μπορούσατε να με είχατε.»