Μπακς - Λέικερς 112-123: Νίκη αλλά με τραυματισμό Ντόντσιτς, καθησυχαστικός Ρέντικ
Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 123-112 των κακών φέτος Μπακς και έτσι ανέβηκαν στο 11-2. Είναι στην κορυφή της Δύσης.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε για άλλη μια φορά το κομμάτι του για τους νικητές και είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την άλλη ο Χίρο είχε 27 πόντους και ο Χάκιεζ μέτρησε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Πάντως κατά τη διάρκεια του ματς ο Luka Magic τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Σούταρε τις βολές του και μετά αποχώρησε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρέντικ μίλησε για τον Σλοβένο και καθησύχασε τον κόσμο, αναφέροντας πως είναι καλά.
Luka Doncic appeared to injure his ankle on this and-one bucket after a foul by Kyle Kuzma. He stayed in to attempt the free throw before heading to the locker room. https://t.co/VeXqGryrEw— ESPN (@espn) November 12, 2026
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