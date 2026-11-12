Οι Λέικερς επικράτησαν με 123-112 των Μπακς σε ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στον αστράγαλο του.

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 123-112 των κακών φέτος Μπακς και έτσι ανέβηκαν στο 11-2. Είναι στην κορυφή της Δύσης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε για άλλη μια φορά το κομμάτι του για τους νικητές και είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την άλλη ο Χίρο είχε 27 πόντους και ο Χάκιεζ μέτρησε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πάντως κατά τη διάρκεια του ματς ο Luka Magic τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Σούταρε τις βολές του και μετά αποχώρησε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρέντικ μίλησε για τον Σλοβένο και καθησύχασε τον κόσμο, αναφέροντας πως είναι καλά.