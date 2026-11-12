Το NBA LIVE στο Gazzetta

Παρακολουθήστε LIVE μέσω του Gazzetta, την εξέλιξη των αγώνων του NBA την Πέμπτη (12/11).

Η αγωνιστική δράση του NBA συνεχίζεται, με το πρόγραμμα την Πέμπτη (12/11), να έχει 10 αναμετρήσεις.

Τα παιχνίδια του NBA (12/11)

Πέισερς - Γουίζαρντς (02:00)

Νικς - Καβαλίερς (02:00)

Ράπτορς - Σέλτικς (02:00)

Γκρίζλις - Νάγκετς (03:00)

Μπακς - Λέικερς (03:00)

Πέλικανς - Νετς (03:00)

Μπουλς - Σπερς (03:00)

Τζαζ - Μάτζικ (04:00)

Ρόκετς - Γουόριορς (04:30)

Μπλέιζερς - Θάντερ (05:00)