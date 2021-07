Λέικερς: Δικός τους ο Ουέστμπρουκ, στην Ουάσινγκτον Κούζμα, Χάρελ, Κάλντγουελ Πόουπ! (pic)

Το πρώτο μεγάλο trade της σεζόν είναι γεγονός με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να γίνεται μέλος των Λέικερς.

Υπήρξε η φήμη, γράφτηκε σαν ενδεχόμενο και πλέον είναι γεγονός. Οι Λέικερς τον ήθελαν και έκαναν δικό τους τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η ομάδα του Λος Άντζελες έψαξε έναν γκαρντ που να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ και κατέληξε στην επιλογή του Ουέστμπρουκ.

Για να τον κάνει όμως δικό της, έδωσε τον Κάιλ Κούζμα, τον Κάλντγουελ - Πόουπ και τον Μοντρέζλ Χάρελ, μαζί με την επιλογή Νο.22 στο ντραφτ. Οι Λέικερς ήθελαν μια ανανέωση μετά την φετινή κακή σεζόν, ήθελαν το δικό τους Big3 και κατέληξαν σε έναν παίκτη που θέλει την μπάλα, αναζητά τις ευθύνες και μαζί έχει εμπειρία.

Το πως θα συνεργαστεί με άλλους δύο σταρ στο παρκέ, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, που πρέπει το τιμ των Λέικερς να βρει την λύση.

