Διαφωνία στους Λέικερς για την επιλογή του Ουέστμπρουκ (vid)

Οι Λέικερς έκαναν δικό τους τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αλλά φαίνεται πως δεν υπήρξε απόλυτη συμφωνία στο Λος Άντζελες γι' αυτή την επιλογή.

Η πρώτη βόμβα του καλοκαιριού είναι γεγονός με τους Λέικερς να κάνουν δικό τους τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η ομάδα του Λος Άντζελες πήρε την μεγάλη απόφαση και δίνοντας Κούζμα, Κάλντγουελ - Πόουπ, Χάρελ και πικ πήρε τον έμπειρο γκαρντ, αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει ομοφωνία γι΄ αυτήν την κίνηση.

Ο Ουέστμπρουκ έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που διχάζει με το παιχνίδι του και όσα κάνει στο παρκέ και το ίδιο έγινε και στους πρωταθλητές της περασμένης σεζόν.

Υπήρξαν αντιδράσεις μέσα στον Οργανισμό για το αν είναι εκείνος ο παίκτης που χρειάζονται, αλλά τον στηρίζει ο Ρομπ Πελίνκα και θεωρεί ότι είναι εκείνος που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας του.

Σίγουρα είναι ένας παίκτης που είναι 9 φορές All Star, είναι πρώην MVP, αλλά παράλληλα έχει γίνει trade τρεις συνεχόμενες σεζόν, κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν πράγματα, για να προβληματιστεί κάποιος.

Αυτή την στιγμή πάντως, δεν είναι μια κίνηση που... αγκαλιάζεται απ' όλους και θα χρειαστεί πολλή δουλειά από τον παίκτη, για να πείσει τους δύσπιστους.

"This could be the end of the Alex Caruso era in Los Angeles."@sportsreiter says the Russell Westbrook addition likely means the departure of Alex Caruso. pic.twitter.com/yBTvKPEsZq