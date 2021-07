Αντετοκούνμπο: Βόλταρε με το τρόπαιο και παρήγγειλε 50 κομμάτια κοτόπουλο! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε live στο instagram, όπου βόλταρε με το αυτοκίνητο του παρέα με το βραβείο MVP τελικών και αποθεώθηκε από τον κόσμο που συναντούσε στον δρόμο. Παρήγγειλε και 50 κομμάτια κοτόπουλο για την 50άρα που έβαλε στο Game 6.

Δεν σταματά να πανηγυρίζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ οδήγησε το Μιλγουόκι στον τίτλο, σε ένα από τα πιο μάγκικα πρωταθλήμα της ιστορίας και έσπασε πολλά ρεκόρ με τις εμφανίσεις του.

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο στο Game 6 έκανε live στο Instagram, όπου οδηγούσε και είχε μαζί του το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή. Μάλιστα συνεχώς σταματούσε να μιλήσει και να πανηγυρίσει με τον κόσμο, όπου κάθονταν έξω από το αυτοκίνητο και έβγαζαν φωτογραφίες μαζί του.

Σε μια στιγμή έφτασε σε drive-in εστιατόριο και παρήγγειλε 50 κομμάτια κοτόπουλο, λίγο μετά την 50άρα που πέτυχε στο Game 6 των τελικών! Χαμός επικρατούσε και ο Greek Freak πανηγύριζε με τον κόσμο και φώναζε συνθήματα «Bucks in Six», ενώ έκανε πλάκα με τους οπαδούς των Μπακς. Τόνισε πως ο λόγος που έμεινε στο Μιλγουόκι είναι ότι στην πόλη αυτή πανηγυρίζουν κάθε μέρα όλοι μαζί σαν μια παρέα.

Το κλίμα είναι υπέροχο στο Μιλγουόκι μετά τον τίτλο και από όπου περνάει ο Γιάνναρος γίνεται ο κακός χαμός. Ο... Βασιλιάς του Μιλγουόκι λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο και στοχεύει και σε άλλα πρωταθλήματα στο μέλλον παρέα με αυτούς τους απίθανους φιλάθλους της ομάδας.

Giannis took the Larry O’Brien trophy through the Chick-fil-A drive-thru.



🍗 50 piece today

🏀 50 piece yesterday pic.twitter.com/Wr9f90cAeB