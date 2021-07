Μίντλετον-Τάκερ: Δεν... κρατιούνται ενόψει τρίτου τελικού (vid)

Μίντλετον και Τάκερ δεν κρατιούνται ενόψει του Game 3 των τελικών (03:00 Cosmote Sport 4, live Gazzetta).

Oι Μπακς έχουν στόχο να φέρουν τη σειρά στο 2-1 στο Game 3 των τελικών (03:00 Cosmote Sport 4, live Gazzetta) που θα γίνει στο Μιλγουόκι, ψάχνοντας τρόπο να αφήσουν πίσω τους τις δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια. Μίντλετον και Τάκερ έδειξαν την ανυπομονησία τους για το ματς.

«Aνυπομονώ που παίζουμε ξανά στην έδρα μας, με τους οπαδούς μας. Ξέρω πως και εμείς και εκείνοι θα ειναι ενθουσιασμένοι», ήταν τα λόγια του Μίντλετον, με τον Τάκερ να συμπληρώνει: « Δεν μπορώ να περιμένω. Βρίσκομαι στην πόλη. Βλέπω τους οπαδούς μας στους δρόμους και όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη, δεν μπορώ να περιμένω.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στον Κρις Πολ, ενώ ο Χόλιντεϊ μίλησε για τη νοοτροπία που έχει σε κάθε ματς.

It's going to be electric tomorrow at @FiservForum. pic.twitter.com/GhOv6PKmLE