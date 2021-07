Χόλιντεϊ: «Αντιμετωπίζω σαν Game 7 το κάθε ματς» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ μίλησε για τη νοοτροπία που έχει σε κάθε ματς στους τελικούς.

Οι Μπακς βρίσκονται πίσω με 2-0 στη σειρά κόντρα στους Σανς και τα πράγματα είναι δύσκολα στους τελικούς. Ο Χόλιντεϊ με τον Μίντλετον είχαν 12/37 σουτ στο Game 2 και ο πρώτος μίλησε ενόψει τριτου τελικού (03:00, cosmote sport 4, live Gazzetta) και στάθηκε στην νοοτροπία που έχει.

«Πάντα τα ματς στους τελικούς είναι νικάς ή πας σπίτι σου. Είναι τελικοί, η τελευταία σειρά. Σε κάθε ματς θέλω να νικήσω και το αντιμετωπίζω σαν να είναι Game 7. Έχω την ίδια νοοτροπία σε όλα τα ματς. Αυτή είναι η ευκαιρία και θα κάνω το ίδιο σε κάθε ματς», ανέφερε.

Στη σειρά με τους Σανς μετρά 13.5 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ μέσο όρο, σουτάροντας με 16% τρίποντα και 31% εντός πεδιάς.

Aπό την πλευρά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην επίδραση του Κρις Πολ.

"Every game I want to win. Every game I treat like it's Game 7." pic.twitter.com/7zp4Qf0qAc