Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης τα έβαζε, οι συμπαίκτες του τα... έσπαγαν (γράφημα)

Οι συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο τα... έσπασαν στον δεύτερο τελικό και άφησαν τον Greek Freak να παλεύει μόνος του.

Οι Σανς έπαιξαν καλύτερο μπάσκετ από τους Μπακς και κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στη σειρά τελικών, παρόλο που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ματσάρα και ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 42 πόντους.

Οι συμπαίκτες του και ειδικά οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά και μαζί είχαν 12/37 σουτ εντός πεδιάς. Όλοι οι παίκτες του Μιλγουόκι πλην Γιάννη μέτρησαν 38% εντός πεδιάς (27/71), τη στιγμή που ο Έλληνας σταρ είχε 15/22 και 42 πόντους.

Στα παρακάτω γραφήματα βλέπαμε αναλυτικά τι έγινε από κάθε σημείο του γηπέδου. Από την μοναδική πλευρά που τα πήγαν καλά οι συμπαίκτες του ήταν από τη δεξιά γωνία στο τρίποντο που είχαν 3/4. Από την αριστερή είχαν 0/3, ενώ από την κορυφή σούταραν με 5/19.

Στον μοναδικό τομέα που υστέρησε ο Γιάννης ήταν στα τρίποντα που είχε 1/5, ενώ ο Μίντλετον μέτρησε 1/6. Ο Λόπεζ που πάντα συνεισφέρει με τα τρίποντα του, είχε 0/2, ενώ ο Κόνατον είχε 4/9. Πάντως όσο ο Κόνατον βρισκόταν στο παρκέ οι Μπακς ήταν στο -15, ενώ με τον Μίντλετον στο -14. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κόνατον έμεινε 34 λεπτά στο παρκέ σχεδόν όσο και ο βασικός Τάκερ (έπαιξε για 35).

Aν δεν ανεβούν οι συμπαίκτες του Greek Freak στο Game 3 τότε τα πράγματα για τα ελάφια θα είναι πολύ δύσκολα. Ειδικά η τριάδα Μίντλετον-Χόλιντεϊ-Λόπεζ θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοση της στον τρίτο τελικό μέσα στο Μιλγουόκι.

