Μπακς - Χιτ 128-117: Ανάσα με Πόρτερ (vid)
Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για την είσοδο στο play in της Ανατολής. Τα ελάφια επικράτησαν εντός έδρας με 128-117 των Χιτ.
Μπορεί να μην είχαν σε άλλο ένα ματς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο διαθέσιμο λόγω τραυματισμού, ωστόσο ο Πόρτερ είχε κέφια και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος. Καλό ματς και από τους Ρόλινς και Πόρτις που είχαν από 21 πόντους και έδωσαν βοήθειες.
Από την πλευρά των Χιτ ο Πάουελ είχε 26 πόντους, ο Αντεμπάγιο είχε 18 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Γουίγκινς πρόσθεσε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ στην ήττα του Μαϊάμι.
Στο 25-31 πήγαν οι Μπακς που έχουν βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν πάρει ψυχολογία.
