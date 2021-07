Αντετοκούνμπο: Η βραδιά-όνειρο με τα αμέτρητα ρεκόρ! (pics & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκινητικός στην ήττα των Μπακς από τους Σανς, σε μια βραδιά που δεν σταμάτησε να γράφει ρεκόρ.

Ήταν πολύ κρίμα για αυτόν τον Γιάννη. Ο Έλληνας σταρ κατέθεσε την ψυχή του μέσα στο Φοίνιξ, αλλά ήταν αβοήθητος και έτσι ήρθε το 2-0 των Σανς. Ο Greek Freak έδωσε ένα απίθανο ρεσιτάλ με 42 πόντους με 11/18 βολές, 14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής, αλλά οι Σανς πήραν το ματς στο τέλος.

Τα ρεκόρ ήταν πάρα πολλά για τον 2 φορές MVP του ΝΒΑ. Αρχικά έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με τους 42 πόντους του. Επιπλέον με τους 20 πόντους που πέτυχε στο τρίτο δωδεκάλεπτο έκανε μια επίδοση που είναι η κορυφαία σε τελικούς μετά το 1993 και τους 22 που είχε πετύχει ο Μάικλ Τζόρνταν κόντρα στους Σανς.

Επίσης έφτασε τα 10 ματς στην postseason φέτος με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ. Μπήκε με αυτό τον τρόπο σε μια ξεχωριστή λίστα που υπάρχουν οι Σακίλ, Ολάζουον, Μπέιλορ και Τζαμπάρ.

Έχουμε κι άλλα. Mαζί με τους ΛεΜπρόν (τρεις φορές), Μπάτλερ, Κάρι, Ντουράντ έχει πετύχει τις 7 τελευταίες 40άρες σε τελικούς του ΝΒΑ.

Και τελειώνουμε με το γεγονός πως είναι ο πρώτος παίκτης των Μπακς με 40+ πόντους και 10+ ριμπάουντ σε ματς τελικών. Αδιανόητος Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ότι και να πεις για αυτόν, είναι λίγα για να περιγράψεις αυτά που έκανε στο παρκε.

Giannis is the first player in Bucks franchise history with 40+ points and 10+ rebounds in a Finals game. pic.twitter.com/xTChWsIflJ July 9, 2021

Last seven 40-point games in the NBA Finals:



— Giannis vs Suns 2021*

— LeBron vs Heat 2020*

— Jimmy vs Lakers 2020

— Steph vs Raptors 2019*

— Durant vs Cavs 2018

— LeBron vs Warriors 2018*

— LeBron vs Warriors 2017*



*Lost the game pic.twitter.com/5G15QT3Hv5 — StatMuse (@statmuse) July 9, 2021