Χόλιντεϊ και Μίντλετον δεν βοηθούν καθόλου τον Αντετοκούνμπο και αυτό στοιχίζει!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ από τον τραυματισμό του, είναι απίστευτα καλός αλλά δεν έχει καμία βοήθεια.

Οι Μπακς βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη θέση, αφού οι Σανς είναι ήδη στο 2-0 και χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα. Είναι πιο φρέσκοι, έχουν πιο καθαρό μυαλό και φτάνουν στο θετικό αποτέλεσμα με χαρακτηριστική άνεση.

Το Μιλγουόκι δυσκολεύεται στο παρκέ και όχι για τους λόγους που περιμέναμε πριν την έναρξη της σειράς. Ο τραυματισμός του εξωπραγματικού Γιάννη ανήκει στο παρελθόν και ο Έλληνας σταρ ξεπέρασε τα πάντα και είναι στο παρκέ ως απόλυτος ηγέτης.

Στο πρώτο ματς ήταν καλός και έδειξε άνετος, στο δεύτερο όμως ήταν συγκινητικός. Μυθικά ρεκόρ, 42 πόντοι και ουσιαστικά παίζοντας μόνος του κράτησε όσο μπορούσε την ομάδα του. Το πρόβλημα ήταν ότι για ακόμα μια φορά δεν βρήκε βοήθεια.

Μίντλετον και Χόλιντεϊ που έχουν ευθύνες ήταν κακοί και το πρόβλημα εκεί μοιάζει σοβαρό. Ο Γιάννης μόνος του να κερδίσει μια τόσο καλή ομάδα όπως οι Σανς, μοιάζει μάλλον απίθανο. Ειδικά αν πρέπει να το κάνει 4 φορές. Χρειάζεται βοήθεια και την χρειάζεται τώρα.

Οι δυο συμπαίκτες του βγήκαν μπροστά όταν εκείνος έλειπε, αλλά στους Τελικούς μοιάζουν εκτός τόπου και χρόνου. Μάταια ο Αντετοκούνμπο φώναζε στο time out να τους ξυπνήσει. Σούταραν εντελώς άστοχα, κάνοντας την δουλειά του ακόμα πιο δύσκολη.

Ο Χόλιντεϊ βρέθηκε στο Μιλγουόκι στο τέλος της περασμένης σεζόν και θα έπρεπε να είναι ο γκαρντ που θα στηρίξει τον Γιάννη. Στους Τελικούς όμως δείχνει να έχει λιγοψυχήσει. Σουτάρει με 11/35 και 31,4%, ενώ έχει 1/7 τρίποντα και ποσοστό 14,3%. Τραγικά νούμερα για έναν παίκτη που η ομάδα στηρίζεται και πάνω του. Μπορεί να παίζει καλή άμυνα, αλλά η επίθεση των Μπακς χρειάζεται βοήθεια και ο Χόλιντεϊ δείχνει μακριά από τον καλό του εαυτό.

Αλλά και ο Μίντλετον, μετά τους δύο καλούς αγώνες κόντρα στους Χοκς, στους Τελικούς δείχνει εκτός ρυθμού. Στο Game 2, σε 41 λεπτά συμμετοχής είχε μόλις 11 πόντους, με 5/16 σουτ (31,3%) και 1/6 (16,7%) τρίποντα. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μίντλετον δεν ήταν κακός, αλλά δεν ήταν αρκετό. Το ίντερνετ διαλύει την τριάδα των Μπακς και έχει κάθε λόγο. Είμαστε στους Τελικούς του ΝΒΑ και χρειάζεται όλοι να δείξουν την αξία τους.

Ο Αντετοκούνμπο είναι εκεί, στο παρκέ, ξεπερνώντας έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και αφήνει την ψυχή του στο παρκέ. Αν δεν πάρει βοήθεια τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τους Μπακς.

11-35 FG (31.4%)

1-7 3P (14.3%)

