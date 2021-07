ΝΒΑ: Μόνο τέσσερις ομάδες επέστρεψαν από το 2-0 στους τελικούς (pic)

Οι Μπακς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση μετά το 2-0, όπου μόνο 4 ομάδες έχουν επιστρέψει στην ιστορία των τελικών.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να επιστρέψεις όταν βρεθείς πίσω με 2-0 στα playoffs, ειδικά αν μιλάμε για τελικούς. Οι Μπακς έχασαν και το Game 2 παρόλο που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε απίστευτο ματς και πλέον είναι στα... σχοινιά, παλεύοντας να κάνουν κάτι που μοιάζει με απίθανο.

Μόνο τέσσερις ομάδες στην ιστορία των τελικών έχουν γυρίσει από το 2-0 για να πάρουν τον τίτλο στο τέλος. Ήταν οι Καβς το 2016 οι Χιτ το 2006, οι Μπλέιζερς το 1977 και οι Σέλτικς το 1969.

Πάντως πρόσφατα αντίπαλος των Μπακς έχει επιστρέψει από το 2-0 σε τελικούς Ανατολής. Ήταν οι Ράπτορς που το 2019 μετέτρεψαν το 0-2 σε 4-2 και στη συνέχεια νίκησαν και τους Ουόριορς στους τελικούς για να φτάσουν στον τίτλο.

