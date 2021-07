Αντετοκούνμπο: Παραλίγο να ξεπεράσει Τζόρνταν με τα «όργια» της τρίτης περιόδου! (pic)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 20 στην τρίτη περίοδο και παραλίγο να πιάσει τον Τζόρνταν.

Πράματα και θάματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σανς με 42 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs) και 12 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, αφού ήταν αβοήθητος και οι ήλιοι έκαναν το 2-0 στους τελικούς.

Πάντως ο Greek Freak πέτυχε αρκετά ρεκόρ και σε ένα από αυτά κοίταξε στα μάτια τον Μάικλ Τζόρνταν. Έβαλε 20 πόντους στην τρίτη περίοδο και αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία σε τελικούς από τους 22 που είχε πετύχει ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993 κόντρα στους Σανς.

Απίστευτος ο Γιάννης, αλλά χρειάζεται λίγη βοήθεια από τους συμπαίκτες του που ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, ειδικά οι Χόλιντεϊ και Μίντλετον. Πάντως το ρεσιτάλ του στην τρίτη περίοδο ήταν σκέτη απόλαυση.

