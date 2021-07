Αντετοκούνμπο: Το ρεσιτάλ που θυμίζει Σακίλ-Ολάζουον-Τζαμπάρ! (pic)

To ρεσιτάλ συνεχίστηκε για τον Γιάννη στα φετινά playoffs, ο οποίος θυμίζει θρύλους του παρελθόντος.

Ο Greek Freak έδωσε ένα απίθανο ρεσιτάλ με 42 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs) με 11/18 βολές, 14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής, αλλά οι Σανς πήραν το ματς και έκαναν το 2-0. Απίθανος, ασταμάτητος, συγκινητικός, μα και τόσο μόνος και αβοήθητος.

Ο Έλληνας σταρ 20 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο σε μια επίδοση που είναι η κορυφαία σε τελικούς μετά το 1993 και τους 22 που είχε πετύχει ο Μάικλ Τζόρνταν κόντρα στους Σανς. Όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Πλέον μετρά 10 ματς στην postseason φέτος με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ. Μπήκε με αυτό τον τρόπο σε μια ξεχωριστή λίστα που υπάρχουν οι Σακίλ, Ολάζουον, Μπέιλορ και Τζαμπάρ. Τι να πει κανείς για τον Γιάννη!

Giannis Antetokounmpo has his 10th game this postseason with at least 30 pts and 10 reb.



He joins Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Elgin Baylor and Kareem Abdul-Jabbar as the only players with 10 such games in a postseason. pic.twitter.com/UvGmKyzKxM