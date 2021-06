Mπουντενχόλζερ: Θέλει να... σκοτώσει την ομάδα που τον «έφτιαξε»! (pics & vids)

Oι Μπακς θα παίξουν με τους Χοκς στους τελικούς Ανατολής και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ καλείται να... πληγώσει την ομάδα που έφτιαξε το όνομα του στο ΝΒΑ. Το Gazzetta αναλύει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλη σειρά κόντρα στους Νετς και ήταν ο πρωταγωνιστής στην πρόκριση των Μπακς στους τελικούς της Ανατολής.

Εκεί τα... ελάφια θα κοντραριστούν με τους Χοκς, με το πρώτο ματς να γίνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:30).

Η σειρά αυτή θα είναι ιδιαίτερη για τον Μάικ Μπουντενχόλζερ, αφού θα κληθεί να αποκλείσει την ομάδα στην οποία... έφτιαξε το όνομα του στο ΝΒΑ ως head coach.

Το Gazzetta στέκεται στο... δύσκολο σενάριο που επεφύλλασε η μοίρα για τον Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο coach Bud έκανε εξαιρετική δουλειά με τους Χοκς και αυτό τον βοήθησε να φτιάξει το όνομα στον κόσμο της λίγκας ως head coach. Mην ξεχνάμε πως θήτευσε δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς πριν πάει στα... γεράκια.

Στην Ατλάντα έμεινε από το 2013 μέχρι το 2018, στην πρώτη του δουλειά στο ΝΒΑ ως πρώτος προπονητής. Μαζί της παραλίγο να φτάσει μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, ωστόσο για 2 σερί σεζόν, έπεσε πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους Καβς, οι οποίοι τον... σκούπισαν.

Κορυφαία του σεζόν στον πάγκο των Χοκς ήταν το 2014-15, τότε που οι Χοκς είχαν το καλύτερο ρεκόρ της Ανατολής και μπήκαν με μεγάλες βλέψεις στα playoffs. Τότε ο Μπουντενχόλζερ πήρε πολλά από τους Τιγκ, Κόρβερ, Κάρολ, Μίλσαπ, Χόρφορντ και Σρούντερ. Mάλιστα ψηφίστηκε προπονητής της σεζόν.

Eκεί έκαναν μια εξαιρετική πορεία φτάνοντας ως τους τελικούς Ανατολής, όμως ο ΛεΜπρόν τους... καθάρισε με 4-0. Την επόμενη σεζόν έφτασαν στους ημιτελικούς περιφέρειας, αλλά και πάλι το εμπόδιο των Καβς ήταν ανυπέρβλητο.

Συνολικά στις 5 σεζόν που ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ήταν στον πάγκο των Χοκς, μόνο την τελευταία του (2017-18) η ομάδα έμεινε εκτός postseason, κάτι που δείχνει πολλά.

Mike Budenholzer getting past the Miami Heat and Brooklyn Nets in the playoffs has gone a long way in securing his future in Milwaukee, per Woj



(h/t @NBATheJump ) pic.twitter.com/R4qxjpKTHt